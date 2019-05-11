Сироїд заявила, що не бачить підстав для розпуску Ради

Віце-спікер Верховної ради України Оксана Сироїд заявила, що не бачить підстав для проведення дострокових парламентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Віце-спікер вважає, що причин для розпуску Ради немає. Дострокові парламентські вибори були б можливими, за словами Сироїд, якби Рада була не здатна приймати рішення.

"Я не бачу підстав для оголошення дострокових парламентських виборів. Такі вибори оголошуються тоді, коли парламент не працює", - заявила вона.

Сироїд додала, що наразі парламент повинен прийняти новий Виборчий кодекс. Робоча група вже підготувала проект кодексу до другого читання.

"Парламент, який обіцяв прийняти закон про пропорційну систему виборів і з відкритими списками, ще має час і повинен це зробити", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що говорити про розпуск Верховної Ради ще зарано, оскільки повноважень президента він не має.

Раніше, Центральна виборча комісія повідомила, що готова до дострокових парламентських виборів, якщо буде прийнято відповідне рішення. Глава комісії зазначила, що до парламентських виборів необхідно вирішити проблемне питання щодо публічних закупівель.