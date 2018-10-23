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Омбудсмену РФ можуть заборонити в'їзд в Україну, - Денісова

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 16:32
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Москалькова приїхала до анексованої Керчі порушивши правила перетину українського кордону

Омбудсмену Російської Федерації Тетяні Москальковій можуть заборонити в'їзд в Україну через порушення правил перетину українського кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової у Facebook.

Як повідомила Денісова, сьогодні, 23 жовтня, російський омбудсмен приїхала до анексованої Керчі, "черговий раз порушивши правила перетину українського кордону".

"За такі дії їй було заборонено в’їжджати до України. Обмеження були зняті президентом України задля виконання домовленостей з президентом РФ щодо взаємних та синхронних відвідувань ув’язнених. Порушення законодавства України омбудсменом РФ може спричинити нову заборону в’їзду її до України та поставити під загрозу взаємні відвідування", - написала вона.

Омбудсмену РФ можуть заборонити в'їзд в Україну, - Денісова

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 18 жовтня у політехнічному коледжі Керчі внаслідок стрілянини та вибуху загинула 21 людина. Російські правоохоронці за фактом подій відкрили справу за статтею про теракт, пізніше справу перекваліфікували на масове вбивство.

У свою чергу, українські правоохоронці відкрили справу за статтею про теракт.

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