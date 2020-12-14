У сина Щербаня немає документів, щоб йти до суду, - адвокат

Фото: Сергій Осика (facebook.com)

У старшого сина вбитого в 90-х донецького бізнесмена Євгена Щербаня немає документів, що підтверджують його право на нібито спадщину батька у вигляді частки в компаніях.

Про це заявив адвокат Руслана Щербаня (молодшого сина Щербаня) Сергій Осика в інтерв'ю "Гордону".

"Щоб йти в суд, потрібно мати документи. А у Євгена-молодшого їх просто немає. Коли ми з ним зустрічалися, я весь час задавав йому це питання. Він тільки говорив: "У мене є такі документи, які будуть бомбою". Я просив: "Так давай, діставай. Що ж ти тягнеш?" І кожен раз він відповідав, що "ще не час їх показувати", - розповів Осика.

За його словами, син Щербаня крім нього звертався і до інших адвокатів, які також йому підтвердили відсутність перспектив у справи про спадщину.

Адвокат підкреслив: у нещодавно виданому документальному фільмі "Спадкоємець" Євген Щербань-молодший абсолютно безпідставно стверджує, що активи батька після його вбивства були вкрадені.

"У фільмі Євген Щербань-молодший видає бажане за дійсне. Ну, немає його частки. Якби була, він давно вже пішов би в суд і став переможцем. Адвокати, яких він наймав, - зубри в професії. Але і вони нічого не знайшли", - сказав Осика.

"Я думаю, що цим фільмом Євген поставив жирну крапку в історії спадщини Щербаня. Тому що він так і не показав жодного юридичного документа, що підтверджує його права на спадщину", - додав адвокат.

Нагадаємо, донецького бізнесмена Євгена Щербаня вбили в донецькому аеропорту 3 листопада 1996 року. Його старший син Євген Щербань в недавно вийшовшому документальному фільмі "Спадкоємець" стверджує, що після вбивства його батька гроші були вкрадені, і заявив, що претендує на $1 млрд компенсації за частку в "Індустріальному союзі Донбасу".