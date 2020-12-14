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У сына Щербаня нет документов, чтобы идти в суд, - адвокат

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 10:18
У сына Щербаня нет документов, чтобы идти в суд, - адвокат
Фото: Сергей Осыка (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

У старшего сына убитого в 90-х донецкого бизнесмена Евгения Щербаня нет документов, подтверждающих его право на якобы наследство отца в виде доли в компаниях.

Об этом заявил адвокат Руслана Щербаня (младшего сына Щербаня) Сергей Осыка в интервью "Гордону".

"Чтобы идти в суд, нужно иметь документы. А у Евгения-младшего их просто нет. Когда мы раньше с ним встречались, я все время задавал ему этот вопрос. Он только говорил: "У меня есть такие документы, которые будут бомбой". Я просил: "Так давай, доставай. Что же ты тянешь?" И каждый раз он отвечал, что "еще не время их показывать", - рассказал Осыка.

По его словам, сын Щербаня кроме него обращался и к другим адвокатам, которые также ему подтвердили отсутствие перспектив у дела о наследстве.

Адвокат подчеркнул: в недавно вышедшем документальном фильме "Наследник" Евгений Щербань-младший совершенно безосновательно утверждает, что активы отца после его убийства были украдены.

"В фильме Евгений Щербань-младший выдает желаемое за действительное. Ну, нет его доли. Если бы была, он давно уже пошел бы в суд и стал победителем. Адвокаты, которых он нанимал, - зубры в профессии. Но и они ничего не нашли", - сказал Осыка.

"Я думаю, что этим фильмом Евгений поставил жирную точку в истории наследства Щербаня. Потому что он так и не показал ни одного юридического документа, подтверждающего его права на наследство", - добавил адвокат.

Напомним, донецкого бизнесмена Евгения Щербаня убили в донецком аэропорту 3 ноября 1996 года. Его старший сын Евгений Щербань в недавно вышедшем документальном фильме "Наследник" утверждает, что после убийства отца его деньги были украдены, и заявил, что претендует на $1 млрд компенсации за долю в "Индустриальном союзе Донбасса".

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