Сина президента Туркменістану зареєстрували кандидатом на виборах глави держави
Центральна виборча комісія Туркменістану зареєструвала сина чинного президента країни Гурбангули Бердимухамедова Сердара кандидатом на виборах глави держави. Вони пройдуть 12 березня цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК Туркменістану.
Зазначається, що 15 лютого відбулося засідання Центральної комісії з виборів та проведення референдумів у Туркменістані. До порядку було включено питання про висунення Сердара Бердимухамедова кандидатом на пост президента країни.
Йому вручили посвідчення кандидата на виборах президента. У ЦВК зазначили, що реєстрація інших учасників виборчої кампанії триває.
Сердар Бердимухамедов народився 1981 року. Він єдиний син чинного президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова. З лютого 2021 року обіймає посаду віце-прем'єр-міністра.
Нагадаємо, 12 лютого президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов оголосив про намір передати владу "молодим керівникам". ЦВК призначила дострокові вибори глави держави на 12 березня.