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Сина президента Туркменістану зареєстрували кандидатом на виборах глави держави

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Ашгабад, Вівторок 15 лютого 2022 19:45
Сина президента Туркменістану зареєстрували кандидатом на виборах глави держави Фото: син президента Туркменістану Сердар Гурбангули Бердимухамедов (twitter.com/yttytt)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Центральна виборча комісія Туркменістану зареєструвала сина чинного президента країни Гурбангули Бердимухамедова Сердара кандидатом на виборах глави держави. Вони пройдуть 12 березня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК Туркменістану.

Зазначається, що 15 лютого відбулося засідання Центральної комісії з виборів та проведення референдумів у Туркменістані. До порядку було включено питання про висунення Сердара Бердимухамедова кандидатом на пост президента країни.

Йому вручили посвідчення кандидата на виборах президента. У ЦВК зазначили, що реєстрація інших учасників виборчої кампанії триває.

Сердар Бердимухамедов народився 1981 року. Він єдиний син чинного президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова. З лютого 2021 року обіймає посаду віце-прем'єр-міністра.

Нагадаємо, 12 лютого президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов оголосив про намір передати владу "молодим керівникам". ЦВК призначила дострокові вибори глави держави на 12 березня.

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