ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сына президента Туркменистана зарегистрировали кандидатом на выборах главы государства

Новина українською →
Ашгабад, Вторник 15 февраля 2022 19:45
Сына президента Туркменистана зарегистрировали кандидатом на выборах главы государства Фото: сын президента Туркменистана Сердар Гурбангулы Бердымухамедов (twitter.com/yttytt)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Центральная избирательная комиссия Туркменистана зарегистрировала сына действующего президента страны Гурбангулы Бердымухамедова Сердара кандидатом на выборах главы государства. Они пройдут 12 марта этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК Туркменистана.

Отмечается, что 15 февраля состоялось заседание Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане. В повестку был включен вопрос о выдвижении Сердара Бердымухамедова кандидатом на пост президента страны.

Ему вручили удостоверение кандидата на выборах президента. В ЦИК отметили, что регистрация других участников избирательной кампании продолжается.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Он единственный сын действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. С февраля 2021 года занимает пост вице-премьер-министра.

Напомним, 12 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил о намерении передать власть "молодым руководителям". ЦИК назначил досрочные выборы главы государства на 12 марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Туркменистан Президентские выборы
NEWS
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится