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Президент Туркменістану заявив про намір передати владу. Вже є дата позачергових виборів

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Ашгабад, Субота 12 лютого 2022 13:06
Президент Туркменістану заявив про намір передати владу. Вже є дата позачергових виборів Фото: президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов (turkmenistan.gov.tm)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов заявив про намір передати владу "молодим керівникам". Дострокові вибори президента пройдуть 12 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

На позачерговому засіданні верхньої палати парламенту президент Туркменістану заявив про намір піти у відставку.

"Я підтримую думку, що дорогу до державного управління на новому етапі розвитку нашої країни треба дати молодим керівникам, вихованим в духовному середовищі і відповідно до високих вимог сучасності", - сказав він.

Центрвиборчком країни заявив, що вибори президента відбудуться 12 березня.

Бердимухамедов зайняв пост президента Туркменістану в 2007 році. На сесії парламенту президент зазначив, що був обраний рівно 15 років тому. ЗМІ пишуть, що наступним главою країни може стати його син - Сердар Бердимухамедов.

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