Сина Атамбаєва викликали на допит

На допит в якості свідка викликали сина колишнього глави Киргизстану Сейтека Атамбаєва. Про це заявив адвокат Замір Жоошев, повідомляє "Радіо Свобода".

На другому допиті була радник колишнього президента і член партії СДПК Кундуз Жолдубаєва. Тепер викликали і сина Атамбаєва. Адвокат зазначив, що в ході подій в Кой-Таші він зламав ногу та отримав травму руки.

До цього в соціальних мережах було поширено відео, де Сейтек Атамбаєв нібито перебуває на допиті, повідомлялося про його затримання. У МВС повідомили, що син Атамбаєва викликається на допит в якості свідка і правоохоронні органи його не затримували.

Нагадаємо, екс-президента Киргизії Алмазбеку Атамбаєву пред'явлено звинувачення в корупції. За його словами, слідчий МВС пред'явив обвинувачення у кримінальній справі про незаконне звільнення злодія в законі Азіза Батукаєва.

Зазначимо, екс-президент Алмазбек Атамбаєв поміщений під варту до 26 серпня. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 43 (Співучасть у злочині) і ч. 2 ст. 319 (Корупція) КК КР. Вчора він був затриманий загоном спецназу після другого штурму його резиденції.

Як наголошується, його вивезли з резиденції в конвої з декількох легкових машин і автобусів з військовими. Пізніше було опубліковано відео затримання екс-президента Киргизстану.