ru ua
Сб, 04 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свьонтек переграла сенсацію зі США та вдруге тріумфувала на "Ролан Гарросі"

Новость на русском →
Париж, Субота 04 червня 2022 17:34
Свьонтек переграла сенсацію зі США та вдруге тріумфувала на "Ролан Гарросі" Фото: Іга Свьонтек (twitter.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Польська тенісистка Іга Свьонтек здолала американку Корі Гофф у фіналі Відкритого чемпіонату Франції 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

18-річна американка Гофф, вочевидь, перегоріла перед першим у житті фіналі "Великого шолома". У стартовому сеті проти першої ракетки світу вона програла 4 гейми поспіль і так і не впоралася з мандражем до кінця партії, поступившись 1:6.

Однак, на другий сет Гофф вийшла зібранішою. Юна американка зуміла нав'язати Свьонтек боротьбу та навіть закрутила інтригу, взявши два гейми поспіль. Та полька відреагувала, як личить справжній чемпіонці – виграла 5 (!) розіграшів поспіль.

За рахунку 5:2 на користь Свьонтек американка ще трохи попручалася. Однак, зламати хід поєдинку Гофф уже не змогла. Найсильніша тенісистка планети перемогла і в другому сеті (6:3) та вдруге в кар'єрі здобула титул на "Ролан Гаррос".

Для 21-річної Іги Свьонтек, яка весь турнір провела із синьо-жовтою стрічкою на бейсболці на підтримку України, перемога в Парижі подарувала 9-й титул у кар'єрі. Тепер обидві тенісистки зосередяться на підготовці до третього турніру "Великого шолома" цьогоріч – Вімблдона. Він стартує вже 27 червня.

До слова, українка Кіченок завершила виступи в парному розряді "Ролан Гарросу" в півфіналі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні