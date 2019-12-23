Помічники Джуліані пропонували збільшити поставки газу з США в Україну, - AP

Пов'язані з особистим адвокатом президента США Рудольфом Джуліані американські бізнесмени Лев Парнас і Ігор Фруман пропонували збільшити поставки газу з США в Україну. Про це йдеться в матеріалі агентства Associated Press, яке посилається на Фаворова та власні джерела.

Як повідомляється, Фруман і Парнас в особистих бесідах з Фаворовим неодноразово говорили про можливість збільшення поставок американського газу в Україну. Вони пропонували сприяння у нарощуванні поставок газу в Польщу для регазифікації та перекачування по трубопроводу в Україну. Але за їх словами, для цього потрібно було домогтися відставки посла США в Києві Марі Йованович і глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого вона захищала.

Фаворов не поставився до слів Фрумана і Парнаса серйозно й відмовився обіймати посаду глави "Нафтогазу". Але згодом Йованович відсторонили від посади, як казали йому американські підприємці.

"Хлопець у березні заявляє, що зніме Йованович, і її усувають у травні. Це, безперечно, звертає на себе увагу", - сказав Фаворов, говорячи про Джуліані.

У травні 2019 року Йованович покинула свій пост через особисту вимогу Трампа, який звинуватив її в нелояльності.

Джуліані, у свою чергу, заперечував будь-який стосунок до планів Парнаса і Фрумана в області постачань американського газу в Україну.

"Я не причетний до операції. Ні як партнер, ні як консультант", - заявив адвокат Трампа.

За даними джерел AP, директор з інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" провів з двома бізнесменами, які підкреслювали своє знайомство з адвокатом Трампа, дві зустрічі у Вашингтоні 30 квітня. У першій з них сторони обговорювали здебільшого питання забезпечення України енергоносіями та зміст зустрічей з офіційними особами у Вашингтоні.

У другій зустрічі, що пройшла в столичному готелі Трампа, брали участь Фаворов, Коболєв, Джеф Міллер і Томмі Хікс-молодший. Міллер був радником Ріка Перрі, який з березня 2017 року по грудень поточного року був міністром енергетики США, а Хікс є одним з голів Національного комітету Республіканської партії США і входить в число приятелів сина американського президента Дональда Трампа - молодшого. За даними AP, Міллер займається лобіюванням інтересів нафтогазових компаній, а Хікс спеціалізується на інвестиціях в подібні приватні підприємства.

За даними джерел агентства, на другій зустрічі сторони перейшли до обговорення таких практичних питань, як обсяги та ціни майбутніх поставок американського газу в Україну. Представники "Нафтогазу" звернули увагу співрозмовників на те, що для прокачування регазифікованого скрапленого газу в запропонованих обсягах доведеться збільшувати потужність наявних трубопроводів. Парнас і Фруман обіцяли врегулювати цю проблему через члена керівництва компанії - оператора газопроводу між Польщею та Україною. Назва компанії та ім'я її керівника не наводяться.

У жовтні Парнас і Фруман були затримані в США. Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк подала їм і ще двом особам звинувачення в порушеннях при лобістської діяльності. Підприємців підозрюють у спробах домогтися відставки Йованович з посади посла в Києві в інтересах якогось українського чиновника.

Як повідомляло РБК-Україна, Фаворов раніше заявляв, що Парнас і Фруман хотіли зробити його "своєю людиною". У березні поточного року пропонували організувати його призначення на посаду глави "Нафтогазу".