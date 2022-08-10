Пов'язана з Росією. В АРМА передали капітал фармкомпанії на 1 млрд гривень

В управління АРМА передали російську частку капіталу фармацевтичного підприємства. Сума арештованих активів складає близько 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Оновлено. За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про дніпровську компанію "Вента. ЛТД". Одним із її бенефіціарів виступає російське АТ "Катрен", яке має 24% компанії.

За інформацією правоохоронців, компанія займає провідне місце на ринку України із постачання ліків до закладів охорони здоров’я нашої країни.

Слідство встановило, що службові особи підприємства мають безпосередній зв'язок із РФ та можуть бути причетними до фінансування держави-агресора.

Тож, Печерський райсуд Києва арештував частку статутного капіталу товариства, якими володіла юридична особа зареєстрована у РФ.

Наразі триває розслідування за фактами привласнення, розтрати майна, ухилення від сплати податків, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та пособництва державі-агресору за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст .209, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в управління АРМА передали арештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн гривень. Серед яких один із найбільших ТРЦ в Києві.

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