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В Святогорске и Лимане восстановили электроснабжение

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Киев, Четверг 15 декабря 2022 17:14
В Святогорске и Лимане восстановили электроснабжение Фото: в Святогорске и Лимане восстановили электроснабжение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В освобожденных Святогорске и Лимане Донецкой области ремонтные бригады энергетиков восстановили электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Лиман, Святогорск уже со светом. В других населённых пунктах продолжают работать ремонтные бригады. Работы усложняются в связи с заминированием", - отметил Тимошенко.

По его словам, в Донецкой области также работают пункты бесплатной выдачи дров для населения. Все жители деоккупированных территорий могут воспользоваться этой услугой бесплатно.

Напомним, что в субботу, 22 октября, начались работы по разбору разрушенной многоэтажки в Святогорске. Под завалами может находиться человек.

Также сообщалось, что 12 октября украинские военные вошли в Святогорск. Также мы писали, что украинские военные подняли украинские флаги над горсоветом Изюма и взяли центр города под свой контроль.

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Вторжение России в Украину Донецкая область Электроэнергия
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