Праздник сегодня, 5 июля: что запрещено в этот день, важные приметы, у кого Дни ангела

5 июля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Афанасия Афонского и иконы Божьей Матери "Домостроительница". До конца года остается 179 дней.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 5 июля и у кого День ангела.
5 июля по новому стилю почитается память преподобного Афанасия Афонского и иконы Божией Матери "Домостроительница", которую также называют "Экономисса".
Святой Афанасий родился в Трапезунде в X веке и в раннем возрасте остался сиротой. Его воспитывала монахиня, которая привила парню веру и любовь к Богу. Образование он получил в Константинополе, где впоследствии сам преподавал, но со временем оставил все ради монашества.
Афанасий поселился на Афоне, где основал Великую Лавру - один из самых известных монастырей. Он установил строгий порядок в монастыре: запрещались опоздания на службу, лишние разговоры в храме и беспричинные выходы.
Под его руководством монахи трудились на общее благо, что способствовало процветанию обители. За веру и праведную жизнь Афанасий получил от Бога дар чудотворения: больные исцелялись от одного крестного знамения. К сожалению, преподобный погиб трагически - во время осмотра строительства храма вместе с братией он погиб под обломками обвалившегося здания.
Также в этот день вспоминают также историю чудотворной иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса"), хранящейся на горе Афон в монастыре святого Афанасия.
По преданию, после основания обители наступила большая нужда - настолько, что монахам пришлось покинуть монастырь из-за голода. Когда Афанасий уже шел последним, он встретил таинственную женщину под голубым покрывалом.
Монаха удивило ее присутствие, ведь на Афоне строго запрещено пребывание женщин. Незнакомка сказала, что станет Домоправительницей монастыря и позаботится обо всем необходимом, чтобы монахи не покидали святую лавру.
Когда старец спросил ее имя, услышал ответ: "Я - Мать Господа Твоего", после чего по ее указанию из-под камня забил источник. Вернувшись в монастырь, Афанасий увидел, что все кладовые чудесным образом наполнились - с тех пор в обители нет эконома, а есть только помощник Богородицы.
В этот день запрещено бездельничать, ведь считается, что бездействие притягивает нищету и неудачи.
Также не рекомендуется выполнять тяжелую физическую работу - это может истощить не только тело, но и душу.
Все важные дела следует завершить до обеда, потому что работа во второй половине дня считается неудачной.
Тем, кто проигнорирует эти предостережения, могут грозить проблемы с благосостоянием и потеря жизненных сил.
В древности 5 июля внимательно следили за Луной, ведь верили, что она может подсказать, какой будет погода в ближайшее время.
5 июля День ангела отмечают
Талисманом для тех, кто родился 5 июля, считается коралл. В древности коралл символизировал счастье, долголетие и духовную силу. Люди верили, что он оберегает от зла и приносит благополучие.
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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".