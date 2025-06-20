Праздник сегодня, 20 июня: что нельзя делать, приметы дня, у кого День ангела

20 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого священномученика Мефодия, епископа Патарского. До конца года остается 194 дня.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 20 июня и у кого День ангела.
20 июня чтят память святого священномученика Мефодия, епископа Патарского. Он жил в 3-4 веке на территории современной Турции и прославился как один из самых выдающихся богословов раннего христианства.
Мефодий получил глубокое образование, посвятил себя духовному служению и стал монахом. Его ревность в проповедовании веры и борьбе с ересями снискала ему большое уважение.
Как епископ Патарский, он активно работал над укреплением христианства, выступая против гностицизма и других ложных учений. Из-за своей непоколебимой позиции он попал под преследование римских властей.
После ареста Мефодий мужественно выдержал пытки, не отрекшись от веры. Он погиб мученической смертью, оставшись примером стойкости и верности христианскому призванию.
В этот день запрещается проявлять зависть, ведь считается, что она притягивает несчастье и разрушает внутреннее спокойствие.
Нельзя ссориться с близкими или чужими - конфликты в этот день могут иметь долговременные последствия.
Народные приметы строго запрещают убивать пауков, потому что это предвещает беду или потери в семье.
Также не рекомендуется употреблять блюда из птицы, за исключением перепелов, поскольку это может навлечь болезни или неудачу.
У наших предков было немало интересных примет, связанных с этим днем.
В народном календаре 20 июня получило название Мефодий Перепелятник. В этот день традиционно охотились на перепелов и готовили из них разнообразные блюда. Такое название праздника связано с древними охотничьими обычаями, имевшими ритуальный и бытовой характер.
20 июня День ангела отмечают
Оберегом для рожденных 20 июня считается гиацинт - один из известных драгоценных камней. Его ценят не только за красоту, но и за магические свойства. С давних времен считалось, что гиацинт приносит душевное равновесие и способствует крепкому, спокойному сну.
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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".