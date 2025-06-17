Праздник сегодня, 17 июня: что нельзя делать, важные приметы, у кого День ангела

17 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. До конца года остается 197 дней.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 17 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

17 июня чтят память трех братьев-мучеников - Мануила, Савела и Исмаила, которые жили в IV веке в Персии. Их мать была христианкой, поэтому сыновья еще с детства росли в христианской вере.

Выросшие, они поступили на военную службу и впоследствии были отправлены в дипломатическую миссию к императору Юлиану Отступнику. Хотя их встретили радушно, впоследствии пригласили на языческий праздник с обязательным жертвоприношением.

Братья отказались, объяснив это своей верой во Христа. Разгневанный император приказал посадить послов в тюрьму, а затем жестоко пытать. Даже под пытками братья не отреклись от христианства и прославляли Бога.

В конце концов Юлиан приказал казнить их, отсекая головы. Христиане собрали мощи мучеников и похоронили их с почетом. Почитание святых Мануила, Савела и Исмаила продолжается и по сей день в православной церкви.

Что нельзя делать 17 июня

В этот день категорически не рекомендуется давать деньги в долг, ведь существует поверье, что вместе с деньгами можно передать и собственное благополучие, оставшись самому в беде.

Запрещено ссориться, выяснять отношения и повышать голос - такие действия могут нарушить душевное равновесие и оттолкнуть удачу.

Не стоит оставаться в одиночестве в вечернее время, поскольку это может усилить тревожные мысли и притянуть к себе негативную энергию.

В народе считается, что 17 июня лучше не проявлять активности, избегать шума и споров, провести день спокойно дома, чтобы не навлечь неприятностей.

Радуга 17 июня предвещает солнечное лето (фото: Freepik)

Народные приметы и традиции 17 июня

В древности наши предки имели множество интересных наблюдений и примет на 17 июня.

Если с самого утра светило яркое солнце - ждали пасмурной погоды на следующий день.

Если же закат был багрового цвета - это предвещало дожди и сильный ветер.

Радуга вечером считалась хорошим предзнаменованием - она обещала ясную погоду до самого конца лета.

Дождь, начинавшийся после обеда, обычно не прекращался до вечера, а отсутствие утренней росы свидетельствовало о приближении осадков.

Когда черви вылезали на поверхность земли - это был явный знак приближения дождя.

Существовало поверье: сон, увиденный в ночь на 17 июня, обязательно сбудется через месяц, но его нельзя никому пересказывать. В народной традиции этот день называли Молодой Ярило или Мануил-солнцестояние, что связывалось с древним праздником солнца в дохристианскую эпоху.

У кого День ангела 17 июня

17 июня День ангела отмечают

Иосиф

Кирилл

Климент

Никита

Дина

Пелагея

Людям, которые родились 17 июня, считается, особенно подходит агат как талисман. Это разновидность халцедона с тонковолокнистой структурой. В древности верили, что агат способствует улучшению мужской силы и обладает целебными свойствами для горла.