ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Праздник сегодня, 17 июня: что нельзя делать, важные приметы, у кого День ангела

Вторник 17 июня 2025 05:55
UA EN RU
Праздник сегодня, 17 июня: что нельзя делать, важные приметы, у кого День ангела Какой праздник сегодня, 17 июня, по церковному календарю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

17 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. До конца года остается 197 дней.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 17 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

17 июня чтят память трех братьев-мучеников - Мануила, Савела и Исмаила, которые жили в IV веке в Персии. Их мать была христианкой, поэтому сыновья еще с детства росли в христианской вере.

Выросшие, они поступили на военную службу и впоследствии были отправлены в дипломатическую миссию к императору Юлиану Отступнику. Хотя их встретили радушно, впоследствии пригласили на языческий праздник с обязательным жертвоприношением.

Братья отказались, объяснив это своей верой во Христа. Разгневанный император приказал посадить послов в тюрьму, а затем жестоко пытать. Даже под пытками братья не отреклись от христианства и прославляли Бога.

В конце концов Юлиан приказал казнить их, отсекая головы. Христиане собрали мощи мучеников и похоронили их с почетом. Почитание святых Мануила, Савела и Исмаила продолжается и по сей день в православной церкви.

Что нельзя делать 17 июня

В этот день категорически не рекомендуется давать деньги в долг, ведь существует поверье, что вместе с деньгами можно передать и собственное благополучие, оставшись самому в беде.

Запрещено ссориться, выяснять отношения и повышать голос - такие действия могут нарушить душевное равновесие и оттолкнуть удачу.

Не стоит оставаться в одиночестве в вечернее время, поскольку это может усилить тревожные мысли и притянуть к себе негативную энергию.

В народе считается, что 17 июня лучше не проявлять активности, избегать шума и споров, провести день спокойно дома, чтобы не навлечь неприятностей.

Праздник сегодня, 17 июня: что нельзя делать, важные приметы, у кого День ангелаРадуга 17 июня предвещает солнечное лето (фото: Freepik)

Народные приметы и традиции 17 июня

В древности наши предки имели множество интересных наблюдений и примет на 17 июня.

  • Если с самого утра светило яркое солнце - ждали пасмурной погоды на следующий день.
  • Если же закат был багрового цвета - это предвещало дожди и сильный ветер.
  • Радуга вечером считалась хорошим предзнаменованием - она обещала ясную погоду до самого конца лета.
  • Дождь, начинавшийся после обеда, обычно не прекращался до вечера, а отсутствие утренней росы свидетельствовало о приближении осадков.
  • Когда черви вылезали на поверхность земли - это был явный знак приближения дождя.

Существовало поверье: сон, увиденный в ночь на 17 июня, обязательно сбудется через месяц, но его нельзя никому пересказывать. В народной традиции этот день называли Молодой Ярило или Мануил-солнцестояние, что связывалось с древним праздником солнца в дохристианскую эпоху.

У кого День ангела 17 июня

17 июня День ангела отмечают

  • Иосиф
  • Кирилл
  • Климент
  • Никита
  • Дина
  • Пелагея

Людям, которые родились 17 июня, считается, особенно подходит агат как талисман. Это разновидность халцедона с тонковолокнистой структурой. В древности верили, что агат способствует улучшению мужской силы и обладает целебными свойствами для горла.

Вас может заинтересовать

При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарь Праздники Приметы День ангела
Новости
Атака на Киев: последствия фиксируют на 12 локация, пострадавших уже 16
Атака на Киев: последствия фиксируют на 12 локация, пострадавших уже 16
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде