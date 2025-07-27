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Праздник 27 июля: что категорически нельзя делать сегодня, приметы и у кого День ангела

Воскресенье 27 июля 2025 05:50
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Праздник 27 июля: что категорически нельзя делать сегодня, приметы и у кого День ангела Какой сегодня праздник и что нельзя делать 27 июля (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

27 июля православные украинцы чтят память святого великомученика Пантелеймона. Также сегодня в Украине отмечают День медицинского работника.

РБК-Украина рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также кто празднует именины.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Православная церковь чтит память святого великомученика Пантелеймона. Он жил в III веке в Никомедии и пострадал за свою веру во время правления императора Максимиана. Интересно, что при рождении его имя было Пантолеон, что означает "лев во всем", но после крещения он стал известен как Пантелеймон - "всемилостивый".

Он родился в богатой семье язычника и христианки. Мать воспитывала сына в христианской вере, но рано умерла. Тогда отец отдал Пантелеймона учиться медицине.

Его жизнь кардинально изменилась после встречи со священником Ермолаем, который рассказал ему о Христе. Приняв крещение, Пантелеймон начал исцелять больных, часто лишь молитвой, за что его слава быстро распространилась.

Из-за своей популярности и веры святой стал мишенью для доносов. Император приказал его арестовать и жестоко пытать, но Пантелеймон оставался непоколебимым. По преданию, Божья сила каждый раз препятствовала попыткам его казнить, пока его не обезглавили.

Говорят, позже на его могиле начали происходить многочисленные чудеса, а мощи святого, покровителя врачей и всех больных, были перевезены в разные страны.

Праздник 27 июля: что категорически нельзя делать сегодня, приметы и у кого День ангела

Пантелеймон Никомедийский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 27 июля

Согласно народным верованиям и традициям украинцев, сегодня желательно воздержаться от следующих действий:

  • работать на огороде (особенно пахать и сеять)
  • отказывать нуждающимся, потому что это считается недоброй приметой
  • ругаться и ссориться, чтобы не навлечь неприятности
  • выпекать хлеб

В древности в этот день было принято святить колоски пшеницы, веря, что это обеспечит богатый урожай.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Весь день дождь - такая погода продержится еще неделю.
  • Птицы плавают в водоемах - к ясной и хорошей погоде.
  • Радуга состоит больше из красного цвета - будет сильный ветер.
  • Муравьи прячутся в муравейник - надвигается дождь.
  • Кузнечики активно прыгают - погода будет сухая и теплая.
  • Много желудей на дубе - к богатому урожаю.

Наши предки молились святому Пантелеймону за исцеление от болезней и крепкое здоровье.

У кого День ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Пантелеймон, Иван, Николай, Герман, Эммануил.

По гороскопу люди, которые родились 27 июля, - Львы. Лев - яркий, уверенный в себе знак, который любит быть в центре внимания, лидер по натуре, щедрый и страстный во всем. Его энергия, харизма и стремление к признанию делают его незабываемым.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника, 27 июля в Украине и мире отмечают несколько других памятных дней и праздников.

Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей

Этот день, основанный Папой Франциском, является напоминанием об уважении и благодарности к старшим. Мы чтим их мудрость, любовь, жизненный опыт и весомый вклад в воспитание молодых поколений. Это прекрасная возможность проявить особую заботу, внимание и благодарность к своим бабушкам, дедушкам и всем пожилым людям.

День медицинского работника (День медика) в Украине

С 2023 года украинские медики отмечают свой профессиональный праздник 27 июля. Это день благодарности тем, кто ежедневно спасает жизни, борется с болезнями и стоит на страже здоровья нации. Поздравьте врачей, медсестер, фельдшеров и всех работников здравоохранения, которые самоотверженно служат людям.

День хождения на ходулях

Необычный и веселый праздник, напоминающий о детстве и стремлении к равновесию. В этот день устраивают шоу и конкурсы, символизирующие нестандартный подход к жизни, движение и физическую активность.

День трансатлантической связи

Чествует прорыв в мировой истории - установление первого трансатлантического телеграфного кабеля. Этот праздник символизирует технологический прогресс, открытость мира и силу связи между континентами.

День рождения гамбургера

Неофициальный, но любимый праздник, посвященный появлению одного из самых известных фастфудов мира. Отличный повод попробовать классический бургер и вспомнить историю этого популярного блюда.

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При написании материала использовались следующие источники: сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.

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