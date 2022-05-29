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У Нігерії в тисняві за їжею загинули понад 30 людей

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Нігерія, Неділя 29 травня 2022 04:36
У Нігерії в тисняві за їжею загинули понад 30 людей Фото: у Нігерії загинули понад 30 людей у тисняві за їжею (aayfo.org)
Автор: Роман Мирончук

У суботу, 28 травня, в штаті Ріверс на півдні Нігерії щонайменше 31 людина загинула під час тисняви за їжею в церкві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У поліції розповіли, що сотні людей, які рано вранці прийшли за їжею до церкви, прорвалися через ворота, спровокувавши тим самим тисняву.

"Люди були там раніше, деякі втратили терпіння і почали поспішати, що призвело до тисняви. Поліція знаходиться на місці, стежачи за ситуацією, поки йде розслідування", - сказала прес-секретаря поліції штату Ріверс Грейс Айріндж-Коко.

Нагадаємо, Міноборони Британії закликало Росію розблокувати експорт зерна з України, щоб допомогти країнам, де може розвинутися голод.

Ми також писали про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що глобальна криза продовольства, що насувається на планету ніяк не пов'язана з накладеними на Росію західними санкціями.

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