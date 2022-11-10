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Праздника не будет. В Киевской области запретили гирлянды и иллюминацию

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 19:40
Праздника не будет. В Киевской области запретили гирлянды и иллюминацию Фото: иллюминации и салютов на праздники в Киевской области не будет (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На территории Киевской области запретили использование праздничной иллюминации – гирлянд, световых декораций и тому подобного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

Решение принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области, отмечает глава администрации.

"Это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности. Световые декорации новогодних елок, парков, улиц - оставим на потом. Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии - это наш гражданский фронт сегодня", - подчеркнул он.

На днях в Киеве предложили не устанавливать главную новогоднюю елку. Такая петиция зарегистрирована на сайте Киевского горсовета. Все средства предлагают потратить на помощь Вооруженным силам Украины или внутренне перемещенным лицам.

Напомним, что власти Киева не исключают, что столица в результате ударов оккупантов может остаться зимой без воды, света и связи.

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