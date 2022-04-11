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Священники УПЦ МП вимагають скликати міжнародний церковний трибунал для патріарха Кирила

Фото: глава РПЦ патріарх Кирил (facebook.com/PatriarhKirill)
Автор: Роман Мирончук

Священники Української Православної церкви Московського патріархату звернулися до собору Предстоятелів стародавніх східних Церков з позовом проти Патріарха Кирила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоієрея Андрія Пінчука, який оприлюднив заяву священників у Facebook.

"Сьогодні, коли московський патріарх Кирило відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України, ми, священники Української Православної Церкви, вирішили звернутися до Собору Предстоятелів стародавніх східних Церков з позовом проти Патріарха Кирила", - йдеться в повідомленні.

У заяві священнослужителів йдеться про те, що патріарх Кирило проповідує доктрину "русского мира", яка не відповідає православному вченню і повинна бути засуджена як єресь.

Крім того, Кирил скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримавши агресивні дії російських військ на території України.

"Ми сподіваємося, що Собор Предстоятелів стародавніх східних Церков розгляне наше звернення і винесе своє справедливе рішення", - заявили священники УПЦ МП.

За словами протоієрея Андрія Пінчука, в історії Російської Церкви теж був прецедент звернення до суду східних патріархів. У 1666 році східні патріархи засудили Московського патріарха Никона, позбавивши його патріаршества і єпископського сану. Никона залишили простим ченцем і відправили на покаяння в монастир.

Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що глава РПЦ Кирил став на бік антихриста.

Ми також писали про те, що три чверті парафіян УПЦ Московського патріархату перестали ідентифікувати себе з цією церквою.

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УПЦ МППатриарх Кирилл