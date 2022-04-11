Священники УПЦ МП вимагають скликати міжнародний церковний трибунал для патріарха Кирила

"Сьогодні, коли московський патріарх Кирило відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України, ми, священники Української Православної Церкви, вирішили звернутися до Собору Предстоятелів стародавніх східних Церков з позовом проти Патріарха Кирила", - йдеться в повідомленні.

У заяві священнослужителів йдеться про те, що патріарх Кирило проповідує доктрину "русского мира", яка не відповідає православному вченню і повинна бути засуджена як єресь.

Крім того, Кирил скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримавши агресивні дії російських військ на території України.

"Ми сподіваємося, що Собор Предстоятелів стародавніх східних Церков розгляне наше звернення і винесе своє справедливе рішення", - заявили священники УПЦ МП.

За словами протоієрея Андрія Пінчука, в історії Російської Церкви теж був прецедент звернення до суду східних патріархів. У 1666 році східні патріархи засудили Московського патріарха Никона, позбавивши його патріаршества і єпископського сану. Никона залишили простим ченцем і відправили на покаяння в монастир.