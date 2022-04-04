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Епіфаній заявив, що глава РПЦ Кирил став на бік антихриста

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Понеділок 04 квітня 2022 06:24
Епіфаній заявив, що глава РПЦ Кирил став на бік антихриста Фото: глава ПЦУ митрополит Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, предстоятель Російської православної церкви Кирил зробив вибір на користь антихриста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Епіфанія в Facebook.

"Мова йде про добро і зло як таке і про власний вибір для кожного: ти з Богом або з дияволом? Кирило Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив. Закликаю тих, хто досі вважає його своїм пастирем - відкрийте очі, подивіться на отруйні плоди його вчення, віддаліться від беззаконного, не будьте далі його співучасниками!" - написав предстоятель Православної церкви України.

За словами Епіфанія, Кирило разом з підлеглими не тільки всіляко розпалював це багаття, а й відкрито, від імені Бога і церкви, брехливими устами благословив катів і вбивць на їх чорну справу.

"Ідеологія "русского міра" є тим самим, чим є ідеологія нацизму. Вона виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, тому повинна бути відкинута і засуджена так само як засуджений нацизм, його ідеологи і його злочини. Творцями і провідниками цієї злочинної ідеології є глава Московської патріархії Кирило Гундяєв і його поплічники", - підкреслив митрополит.

Епіфаній також зазначив, що масові вбивства мирного населення - це ознака геноциду. При цьому російські солдати просто знищують мирных українців.

"Вони продовжують ту чорну, диявольську справу, яку здійснювали війська царя Петра, які вирізали і спалили Батурин. Вони роблять те ж, що російсько-більшовицькі банди, що пролили ріки крові під час так званого "червоного терору". Вони - продовжувачі злочинів Сталіна, продовжувачі репресій і Голодомору-геноциду", - додав Епіфаній.

Глава ПЦУ звернувся до міжнародної спільноти негайно зробити все, що можна, щоб припинити знищення українського народу і покарати тирана за його діяння.

Нагадаємо, Епіфаній заявив, що перейти до ПЦУ готові близько 100 громад.

Раніше в Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві знешкодили диверсантів, метою яких міг бути Єпіфаній.

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Єпіфаній РПЦ
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