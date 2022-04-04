Епіфаній заявив, що глава РПЦ Кирил став на бік антихриста

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Епіфанія в Facebook .

"Мова йде про добро і зло як таке і про власний вибір для кожного: ти з Богом або з дияволом? Кирило Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив. Закликаю тих, хто досі вважає його своїм пастирем - відкрийте очі, подивіться на отруйні плоди його вчення, віддаліться від беззаконного, не будьте далі його співучасниками!" - написав предстоятель Православної церкви України.

За словами Епіфанія, Кирило разом з підлеглими не тільки всіляко розпалював це багаття, а й відкрито, від імені Бога і церкви, брехливими устами благословив катів і вбивць на їх чорну справу.

"Ідеологія "русского міра" є тим самим, чим є ідеологія нацизму. Вона виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, тому повинна бути відкинута і засуджена так само як засуджений нацизм, його ідеологи і його злочини. Творцями і провідниками цієї злочинної ідеології є глава Московської патріархії Кирило Гундяєв і його поплічники", - підкреслив митрополит.

Епіфаній також зазначив, що масові вбивства мирного населення - це ознака геноциду. При цьому російські солдати просто знищують мирных українців.

"Вони продовжують ту чорну, диявольську справу, яку здійснювали війська царя Петра, які вирізали і спалили Батурин. Вони роблять те ж, що російсько-більшовицькі банди, що пролили ріки крові під час так званого "червоного терору". Вони - продовжувачі злочинів Сталіна, продовжувачі репресій і Голодомору-геноциду", - додав Епіфаній.

Глава ПЦУ звернувся до міжнародної спільноти негайно зробити все, що можна, щоб припинити знищення українського народу і покарати тирана за його діяння.