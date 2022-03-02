RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Священики УПЦ Московського патріархату просять Онуфрія вийти із РПЦ

Автор: Артем Горовенко

На сьомий день війни Росії проти України священики Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату вимагали виходу зі складу Російської православної церкви (РПЦ). Для цього предстоятель Онуфрій має скликати помісний собор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення священиків УПЦ Московського патріархату.


Зокрема, у зверненні вони заявляють про те, що перестають поминати патріарха РПЦ Кирила у богослужіннях. А також просять митрополита Онуфрія скликати помісний собор для виходу з Московського патріархату та зміни канонічного статусу.

Нагадаємо, раніше предстоятель Української православної церкви (МП) Онуфрій звернувся до віруючих та інших громадян через російське вторгнення та висловив підтримку Збройним силам України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЦ МПВійна Росії проти України