Священника ПЦУ буде судити окупаційний суд: відома дата засідання

У Криму судитимуть священника, проти якого окупанти склали адміністративне порушення після того, як зірвали богослужіння . Суд вже визначився з датою засідання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Кримської правозахисної групи.

Відзначимо, що проти священника було складено адміністративне порушення відповідно до ч. 4, ст. 5.26 КоАП РФ (Порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання).

Відомо, що засідання окупаційного Білогірського суду, під час якого розглянуть справу затриманого назначено на 17 серпня 2021 року.