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Священник РПЦ упрекнул россиян за гнев из-за топливного кризиса

05:00 21.08.2026 Пт
2 мин
Священник вспомнил святого Серафима Саровского, который запрещал роптать на власть
aimg Юлия Маловичко
Иллюстративное фото: верующие в церкви (Getty Images)

Россиянам следует смиренно относиться к дефициту топлива и не выражать недовольство чиновникам. С таким призывом выступил протоиерей Александр Бутрин, клирик храма иконы Божией Матери "Державная" в подмосковном Фрязино.

Как сообщает РБК-Украина, об єтом пишет The Moscow Times.

Священник предложил гражданам брать пример со святого Серафима Саровского. По словам Бутрина, тот проявил гнев лишь однажды - когда встретил человека, который "поднимает руку на государственную власть".

Говоря о ситуации с топливом, священник отметил, что перебои вызывают раздражение у россиян.

"И вот люди уже раздражаются, прям потерпеть немного не могут", - сказал Бутрин.

Он также раскритиковал тех, кто выражает недовольство и пытается отстаивать свои права с помощью протестов.

"Люди, которых вот в этом смысле называют "протестантами", да, которые протесты устраивают, что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, - это люди недуховные и, конечно, не церковные", - заявил священник.

По его словам, истинные верующие должны подчиняться государственной власти, следуя наставлениям апостолов.

В РФ уже наказывают за жалобы на кризис

На фоне дефицита топлива в России уже фиксируются случаи административного преследования граждан, которые публично жалуются на ситуацию.

В Волгограде административному преследованию подверглись пять человек, записывавших обращение к главе Следственного комитета с критикой городской администрации. Они жаловались, что чиновники могут заправлять служебные автомобили без ограничений, в отличие от местных жителей.

Полиция расценила съемку обращения как "несанкционированное общественное мероприятие".

Похожий случай произошел в Перми. Местный житель планировал провести митинг из-за нехватки топлива и сообщил об этом в своем Telegram-канале. В результате его оштрафовали за "незаконную агитацию".

Дефицит топлива в РФ усиливается

Как известно, в августе Россию накрыла вторая волна топливного кризиса после новых ударов сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам. С начала месяца в результате атак вышли из строя не менее четырех крупных НПЗ.

Как следствие, бензин недоступен на 70% российских заправок. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Санкт-Петербурге и Москве.

При этом Москву обеспечивают топливом в приоритетном порядке в преддверии выборов в Госдуму. Для этого бензин доставляют из регионов Урала и Сибири.

РБК-Украина писало, накануне дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Нижнекамске - завод ТАНЕКО.

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