СЗР дозволили закуповувати товари і послуги в інтересах обороноздатності

Зовнішня розвідка зможе самостійно укладати відповідні угоди

Кабинет министров Украины разрешил Службе внешней разведки самостоятельно закупать товары и услуги для повышения обороноспособности. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, СВР теперь сможет самостоятельно заключать договора о закупке товаров и услуг в рамках программы по повышению обороноспособности Украины. Оплату данных закупок смогут проводить на протяжении 36 месяцев в случае кредитов в гривне и в течение 60 месяцев при валютных кредитах. Также сообщается, что СВР сможет привлекать кредиты под государственные гарантии.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что глава Службы внешней разведки Егор Божок предложил Раде принять закон, который бы предусматривал увольнение разведчиков за утрату доверия. По словам Божка, такую ​​норму позаимствовали у Центрального разведывательного управления США.

Он также отметил, что разработанным законопроектом предлагается предусмотреть для начинающего разведчика зарплату в размере 30 тысяч гривен.