Раді пропонують передбачити звільнення розвідників за втрату довіри

Фото: Єгор Божок (УНІАН)

При цьому рішення про втрату довіри планується ухвалювати колегіально

Глава Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок заявив, що розробленим відомством законопроектом пропонується передбачити можливість звільнення розвідників зі служби за втрату довіри. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю глави розвідки виданню "Укрінформ".

За словами Божка, таку норму запозичили у Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

"У новому законопроекті "Про зовнішню розвідку України" ми застосували підставу для звільнення зі служби, яку запозичили у ЦРУ. Це втрата довіри. На сьогоднішній день навіть якщо я підозрюю співробітника СЗР у тому, що він працює не на Україну, я не можу його звільнити", - зазначив глава розвідки.

Він підкреслив, що рішення про втрату довіри планується ухвалювати колегіально.

"Рішення про втрату довіри ухвалюватиметься колегіально. Це дозволить робити чистку без необхідності отримання чіткої доказової бази. Справжнього розвідника притягнути до суду дуже важко. Для цього люди спеціально готуються", - сказав глава відомства.

Нагадаємо, Божок заявив, що влада Російської Федерації додатково виділила своїм спецслужбам 350 млн доларів для реалізації підривної діяльності на виборах в Україні в 2019 році.

Як писало РБК-Україна раніше, розробленим Службою зовнішньої розвідки законопроектом пропонується передбачити для розвідника-початківця зарплату в розмірі 30 тисяч гривень.

Додамо, у липні 2018 року спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що після прийняття законопроекту "Про національну безпеку і оборону України" в рамках реформи ВР планується створити окремий комітет з питань розвідки.