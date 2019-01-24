Раді пропонують передбачити 30 тис. гривень зарплати для розвідника-початківця

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також проектом пропонується закріпити можливість працювати у розвідці цивільним особам

Глава Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок розповів, що розробленим відомством законопроектом пропонується передбачити для розвідника-початківця зарплату у розмірі 30 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Так, Божок зазначив, що на доручення президента разом з західними партнерами підготовано новий законопроект "Про зовнішню розвідку України", який покликаний не допустити застосування розвідувальної спільноти України - прикордонної розвідки, воєнної розвідки і зовнішньої розвідки в недемократичних цілях.

"У новому законопроекті ми впроваджуємо принцип оплати праці розвідників, який діє для НАБУ… Якщо Верховна рада ухвалить цей закон, то розвідник-початківець отримуватиме приблизно 30 тисяч гривень. Це на додаток до медичного забезпечення, житла, захисту його і родини", - зазначив глава розвідки.

Крім того, проектом пропонується закріпити можливість працювати у розвідці цивільним особам.

"Розвідспільнота у новому законі запропонувала закріпити можливість працювати у розвідці всім – військовим, дипломатам, прокурорам, державним службовцям. Особисто я бачу зовнішню розвідку більш цивільною. Класична радянська концепція передбачала, що розвідник має бути в погонах... Я не кажу, що бути в погонах - це погано, але ми маємо давати людям можливість вибирати, і в законопроекті це передбачено. І ще вважаю, нам потрібно перестати бути надмірно закритими", - сказав Божок.

Він додав, що українська розвідспільнота виступає за запровадження в Україні цивільного демократичного нагляду за діяльністю розвідки. Новим законом пропонується встановити, що такий нагляд здійснюється профільним комітетом Верховної ради.

Нагадаємо, раніше Божок заявив, що влада Російської Федерації додатково виділила своїм спецслужбам 350 млн доларів для реалізації підривної діяльності на виборах в Україні в 2019 році.

Глава Служби зовнішньої розвідки також зазначив, що за останні чотири роки міжнародні санкції проти Росії позбавили бюджет РФ 173 мільярдів доларів.

Додамо, у липні 2018 року спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що після прийняття законопроекту "Про національну безпеку і оборону України" в рамках реформи парламенту планується створити окремий комітет Верховної ради з питань розвідки.