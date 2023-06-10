Свентек выиграла третий "Ролан Гаррос" за четыре года: она поддерживает Украину

Триумфом польской теннисистки Иги Свентек завершился открытый чемпионат Франции этого года. Она закрепится в статусе первой ракетки мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Roland Garros, финал, женщины

Свентек – Мухова – 2:1 (6:2, 5:7, 6:4)

22-летняя полячка в двух сетах одолела чешскую теннисистку Мухову. Путь к победе Свентек проложила в стартовых геймах. С брейком она быстро уверенно повела (3:0). Оппонентка сумела навязать борьбу, но спасти сет уже не смогла.

Лидер рейтинга WTA прежде всего безошибочно отыграла на собственных подачах. А в восьмом гейме Свентек взяла "под ноль" подачу Муховой и повела по партиям. Старт второго сета напомнил первый – польская теннисистка снова с брейком выиграла три гейма подряд.

Однако теперь чешка отыскала внутренние резервы для камбэка. Мухова немного неожиданно смогла выровнять положение (3:3). Дальше больше. Она оформила еще два брейка против одного у Свентек и выиграла сет. Классно начала и третью партию, поведя 2:0.

Впрочем, полячка не зря долгое время остается первой на планете. Она оперативно овладела ситуацией и уже три гейма спустя была впереди. Но это было только начало великой драмы. И Свентек, и Мухова ухудшили выступления на собственных подачах и обменялись брейками.

В конце концов, во время длительного розыгрыша при счете 4:4 полячка сумела склонить чашу весов на свою сторону. Эта неудача чешки стала роковой. Далее на собственной подаче она несколько раз ошиблась и завершила матч поражением из-за двойной ошибки.

Для Свентек титул в Париже стал четвертым в серии турниров "Большого шлема". Трижды польская теннисистка триумфовала именно на French Open. Весь мэйджор она провела с синей желтой лентой на бейсболке в знак поддержки Украины.