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Офіцери і контрактники армії РФ збираються скласти зброю, - перехоплення ГУР

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Москва, П'ятниця 02 вересня 2022 09:54
Офіцери і контрактники армії РФ збираються скласти зброю, - перехоплення ГУР Фото: офіцери армії РФ мають намір складати зброю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Офіцери і контрактники одного з підрозділів російської армії, згідно з перехопленням української розвідки, збираються складати зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Один з військовослужбовців армії РФ в приватній розмові повідомив, що піхота 15 числа, офіцери і контрактники, збираються йти складати зброю і мають намір відмовлятися воювати. За його словами, якщо це явище буде масовим, то навіть ніякого покарання їм не буде.

Раніше стало відомо, що дружина російського окупанта скаржиться йому, що у тимчасово окупованому Криму постійно чутні вибухи.

Нагадаємо, що окупанти відкривають дружній вогонь і не хочуть воювати. Чергове перехоплення розмов опублікувало Головне управління розвідки.

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