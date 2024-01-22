"Своеобразный троллинг". Зачем Зеленскому указ об украинских землях в России: мнение историка

Указ об украинских землях в России, который сегодня был подписан украинским президентом Владимиром Зеленским, является "своеобразным троллингом".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал старший научный сотрудник Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Роман Кабачий.

Президент Украины сегодня, 22 января, подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации.

Однако Кабачий заявил, что это "своеобразный троллинг", поскольку, по его словам, в условиях войны речь идет прежде всего о том, чтобы вернуть свои территории, и чтобы люди чувствовали себя украинцами на своей земле в границах 1991 года.

"Я достаточно скептически к нему (указу, - ред.) отношусь, потому что как государство Украина 30 лет ничего не делала (в этом направлении, - ред.). Мало того, закрывала консульства на этнических землях, например, в белорусском Бресте. А что касается украинцев в России, там все время против них происходило надругательство, закрывались общества, библиотеки, изымались книги, и Украина фактически не имела влияния на этот процесс", - отметил он.

По его мнению, сегодня президент ко Дню Соборности решил намекнуть, что украинцы есть в России.

"Физически они, возможно, и есть на этих землях, но они одурманены пропагандой не меньше этнических русских... Поэтому серьезного эффекта на них вряд ли будет. Нам надо работать с теми украинцами, которые чувствуют связь с Украиной, а это западные диаспоры, чтобы наши люди не растворились. А в России какое-то украинское возрождение будет возможным, когда РФ распадется. Только так", - добавил Кабачий.

Подробнее об украинских этнических землях в РФ и о том, что может означать указ Зеленского в конце второго года полномасштабной войны, - в материале РБК-Украина.

Множественное гражданство в Украине

Напомним, сегодня Зеленский сообщил, что внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.