Свободу нельзя отнять. Появилось видео возвращения украинских военных из российского плена

В понедельник, 10 апреля, Украина вернула из российского плена 100 наших военных. В Координационном штабе показали уникальные кадры этого события.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telelgram .

"Свободу у украинцев нельзя отнять", - отмечают в штабе.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал трогательное видео первого звонка маме освобожденного из плена воина, у которого недавно родилась дочь.

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СБУ также показало эксклюзивное видео освобождения из плена наших военных, отметив, что это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.

Напомним, из российского плена вернулись 80 защитников и 20 защитниц. Среди них оборонцы Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

Также добавим, что Украина предлагала России обменять всех пленных мусульман в честь начала Рамадана, но страна-агрессор отказалась.

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