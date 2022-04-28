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Вільний світ кваліфікує путінські злочини в Україні як геноцид, - Шуляк

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Канада доєдналася до країн, які визнали, що російські загарбники влаштували геноцид українців. Це означає, що злочини проти українського народу не залишаться непокараними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Щоб не говорили Путін і його пропагандисти про нібито "провокацію" у Бучі, вільний світ однозначно кваліфікує цю трагедію як геноцид та злочин проти людства. Рішення про це одноголосно підтримав парламент Канади. Перед цим аналогічні акти ухвалили законодавчі органи Естонії та Латвії", - сказала Шуляк.

Вона нагадала, що мала честь виступати перед Рійгікогу Естонської Республіки, який першим серед країн світу прийняв постанову про геноцид в Україні.

"Реакція естонських депутатів, їхня рішучість і одностайність, слова підтримки і солідарності з Україною переконали мене у головному: злочини у Бучі, Гостомелі, Бородянці, Маріуполі та інших українських містах і селах Путіну не вдасться стерти з пам’яті народів вільного світу", - впевнена Шуляк.

Шуляк наголосила, що ці злочини не залишаться непокараними, вже ведеться міжнародне слідство. А завдяки сучасним технологіям встановлені виконавці злочинів - частини та підрозділи армії агресора.

"Встановлені ті, хто віддавав накази. І, звісно ж, відомий той, хто публічно, на весь світ, обіцяв українцям повторення Сребрениці. Жоден не уникне відповідальності. В цьому весь вільний світ одностайний, весь вільний світ з нами", - констатує Шуляк.

Вона також подякувала українським партнерам з Канади, які доєдналися до справедливої кваліфікації російських злочинів в Україні.

"Наша перемога означатиме і справедливий суд над тими, хто у ХХІ столітті насмілюється реанімувати нацистські практики геноциду", - впевнена голова СН.

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