За свой террор Россия должна нести постоянно растущее наказание - Зеленский

Санкции против России нужно все больше усиливать. За свой террор страна-агрессор должна нести постоянно растущее наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что 2 октября провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политики подробно побеседовали о ситуации на передовой, украинских успехах на фронте и усилении санкций против РФ. "Также обсудили ситуацию на Запорожской атомной станции и похищение российскими оккупантами генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Это еще одно проявление совершенно откровенного российского террора, за которое страна-террорист должна нести растущее наказание", - подчеркнул Зеленский.