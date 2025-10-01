Мировой рынок валютных операций вырос до 10 триллионов долларов в день: кто в лидерах

Обзор проводится раз в три года и считается самым полным исследованием валютных рынков.

Опрос проводился в апреле 2025 года, после объявления Дональдом Трампом так называемого "Дня освобождения" - пакета тарифов США, вызвавшего масштабную волатильность.

Показатель на 28% выше по сравнению с апрелем 2022 года, когда мир переживал волну турбулентности из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В опросе приняли участие центробанки и регуляторы из 52 стран, собравшие данные более чем от 1100 банков и финансовых компаний.

Доллар сохраняет доминирование

BIS отметил, что почти 10 трлн долларов ежедневных торгов отражают "повышенную активность на фоне усиленной волатильности после тарифных объявлений США в начале апреля 2025 года".

Несмотря на спекуляции о будущем доллара как мировой резервной валюты, спрос на него не снизился. Напротив, падение курса заставило управляющих активами активнее использовать форвардные контракты, объем которых резко вырос по сравнению с 2022 годом.

Форвардные сделки фиксируют курс валюты на определенную дату в будущем и часто используются для хеджирования рисков.

Валютные позиции

Доллар продолжает доминировать, участвуя в 89,2% всех сделок. Евро потерял позиции, снизившись до 28,9%. Доля иены осталась стабильной на уровне 16,8%.



Британский фунт сократил долю до 10,2%. Китайский юань достиг 8,5%, а швейцарский франк вырос до 6,4%, поднявшись на шестое место в мировом рейтинге.



География торговли

Основные мировые центры валютной торговли - Великобритания, США, Сингапур и Гонконг. На них приходится 75% всего оборота. Доля Лондона осталась на уровне 38%, США занимают 19%.

Сингапур увеличил долю до 11,8%, укрепив позиции на фоне роста активности инвесторов. Гонконг сохранил показатель около 7%.

Структура торгов

Наибольший рост показали спот-операции и форвардные сделки. Торговля спот-долларами достигла 3 трлн долларов в день, что составляет 31% от мирового оборота. Форварды выросли до 1,8 трлн долларов, увеличив свою долю до 19%.

FX-свопы остались крупнейшим инструментом с объемом 4 трлн доллар в день. Однако их доля снизилась до 42% с 51% в 2022 году. Опционы удвоили обороты и теперь составляют 7% мирового рынка. Валютные свопы сохранили скромную долю в 2%.

Участники рынка

Почти половина торгов приходится на межбанковские операции. Еще 50% - на сделки с финансовыми институтами, включая региональные банки, инвестиционные фонды и хедж-фонды.

Особенно вырос объем форвардов и спот-операций с институциональными инвесторами. Их активность усилилась после введения новых торговых мер США в апреле 2025 года, что привело к росту хеджирования валютных рисков.

Нерыночные сделки

BIS отдельно выделяет "нерыночные" сделки - технические операции для перераспределения рисков внутри банков и оптимизации портфелей. В 2025 году их объем составил 1,2 трлн доллар в день, что соответствует 13% мирового оборота.