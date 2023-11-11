Мировой порядок в опасности, - Шольц заявил об увеличении инвестиций в оборону

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет увеличить инвестиции в Вооруженные Силы в течение следующего десятилетия и укрепить войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

На конференции Бундесвера немецкий канцлер рассказал, что уже в следующем году ФРГ достигнет согласованной с НАТО цели, согласно которой не менее 2% ВВП будет поступать в оборонный бюджет.

"Глобальная политическая ситуация, связанная с агрессивной войной России против Украины и нападениями террористической организации Хамас на Израиль, показывает, что мировой порядок находится в опасности", – заявил Шольц.

По словам главы федерального правительства, до конца 2023 года две трети из ранее выделенных 100 млрд евро для Бундесвера будут завязаны на оборонные контракты.

Он также заверил военное руководство Бундесвера, что в долгосрочной перспективе Бундестаг будет больше вкладываться в оборону.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что выделяют Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление страны.

Также недавно Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и различные дроны.