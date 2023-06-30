Всемирный банк выделил Украине кредит в 1,5 млрд долларов: на что пойдут средства

Сообщается, что эту сумму направят на поддержание проводимых государством реформ, которые должны мягчить экономические последствия полномасштабного вторжения РФ.

Как пояснили менеджеры банка, выделенные средства должны выполнить три цели:

помочь удовлетворить потребности бедных граждан и перемещенных лиц, предоставив помощь домохозяйствам;

поддержать реформы, направленные на повышение прозрачности и подотчетности расходования государственных ресурсов;

помочь рынкам лучше функционировать "во время и после войны".

"Всемирный банк продолжит свою неизменную поддержку, чтобы помочь Украине восстановиться и восстановить еще более сильную экономику”, - заявила Антонелла Бассани, региональный вице-президент Всемирного банка.

Также сообщается, что в новом 2023-2024 финансовом году Всемирный банк и правительство Украины будут реализовывать рамочные проекты, сосредоточив внимание на приоритетных для страны секторах, включая энергетику, здравоохранение, социальную защиту, образование, жилищное строительство и сельское хозяйство.

Всемирный банк и Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июня провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. В тот же день стало известно, что Украина получила от Всемирного банка более 60 млн евро на выплаты педагогам.

В начале мая Украина получила 190 млн евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам.

В марте Всемирный банк сообщал, что восстановление экономики Украины после вторжения России будет стоить 411 млрд долларов, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году.