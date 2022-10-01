Всемирный банк выделит 530 млн долларов на поддержку Украины

Как подчеркивается в документе, ВБ "объявил о дополнительных 530 млн долларов на помощь правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей".

Уточняется, что речь идет о кредитных гарантиях Великобритании и Дании на 500 млн и 30 млн долларов соответственно.

Напомним, Всемирный банк начал оказывать поддержку Украине после российского вторжения 24 февраля и к настоящему времени выделил около 10 млрд долларов из 13 млрд долларов помощи, которую он обязался предоставить Киеву.

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