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Всемирный банк профинансирует украинским элеваторам генераторы и котлы

Фото: министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

В 2023 году Всемирный банк выделит 50 млн долларов для обеспечения генераторами и котлами украинских элеваторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского во время пресс-брифинга в медиацентре Украина - Укринформ.

"Сумма будет потрачена на программу, по которой все элеваторы смогут за средства до 5 млн грн купить либо новые генераторы, либо перейти на LPG, то есть котлы на сжиженном газе", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что по этой программе стоимость генератора или котла будет компенсироваться частично.

Кроме того, Всемирный банк на 2023 год выделил 100 млн долларов на закупку пшеницы и кукурузы для стран Азии и Африки.

Впрочем, по словам Сольского, эти средства, вероятнее всего, будут перенаправлены на другую программу, потому что гуманитарное зерно активно закупается по программе Grain from Ukraine.

РБК-Украина сегодня сообщила, что, по словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, Украина, вопреки войне и боевым действиям, сможет удержать лидирующие позиции среди мировых поставщиков зерна и аграрной продукции в этом году.

Напомним, за время действия "зернового коридора" из одесских портов вышло 605 кораблей, транспортировавших 15,9 млн тонн агропродукции.

Кроме того, мы писали, что многоотраслевой аграрный сектор Украины не сможет быстро восстановить показатели довоенного периода. "На это уйдет не один год", - сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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аграріїМинистерство аграрной политики