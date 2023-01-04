Всемирный банк профинансирует украинским элеваторам генераторы и котлы

"Сумма будет потрачена на программу, по которой все элеваторы смогут за средства до 5 млн грн купить либо новые генераторы, либо перейти на LPG, то есть котлы на сжиженном газе", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что по этой программе стоимость генератора или котла будет компенсироваться частично.

Кроме того, Всемирный банк на 2023 год выделил 100 млн долларов на закупку пшеницы и кукурузы для стран Азии и Африки.

Впрочем, по словам Сольского, эти средства, вероятнее всего, будут перенаправлены на другую программу, потому что гуманитарное зерно активно закупается по программе Grain from Ukraine.