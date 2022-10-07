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Мировые цены на продовольствие падают шестой месяц подряд

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Рим, Пятница 07 октября 2022 12:21
Мировые цены на продовольствие падают шестой месяц подряд Фото: мировые цены на продовольствие продолжают снижаться (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Мировые цены на продовольствие снизились в сентябре шестой месяц подряд после рекордного максимума в марте 2022 года. При этом резкое падение котировок на растительные масла более чем компенсировало рост цен на зерновые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на продовольствие ФАО в сентябре составил 136,3 пункта, что на 1,1% меньше, чем в августе, но остается на 5,5% выше, чем годом ранее. Индекс отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на корзину широко торгуемых продовольственных товаров.

Мировые цены на продовольствие падают шестой месяц подряд

Индекс цен на растительные масла ФАО снизился за месяц на 6,6% и достиг самого низкого уровня с февраля 2021 года. Международные котировки на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла упали. Увеличение поставок подсолнечного масла из региона Черного моря и снижение цен на сырую нефть способствовали падению этого субиндекса.

Индекс цен на зерновые ФАО, напротив, вырос на 1,5% по сравнению с августом. Мировые цены на пшеницу подскочили на 2,2% на фоне неуверенности в продлении зернового соглашения по экспорту из Украины после ноября. Мировые цены на кукурузу были в основном стабильными, поскольку сильный доллар США противостоял давлению со стороны более жестких перспектив предложения, связанных с ухудшением перспектив производства в США и ЕС.

Индекс цен на молочные продукты ФАО за месяц снизился на 0,6 %, в значительной степени отражая влияние более слабого евро по отношению к доллару США, а также неопределенность рынка и мрачные перспективы глобального экономического роста.

Индекс цен на мясо ФАО снизился на 0,5%. Мировые цены на говядину упали из-за высокой экспортной доступности из Бразилии и увеличения ликвидации крупного рогатого скота в некоторых странах-производителях, в то время как цены на мясо птицы немного снизились из-за сдержанного импортного спроса. Напротив, мировые цены на свинину выросли из-за нехватки готовых к забою животных в Европейском Союзе.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 0,7% в сентябре, в основном из-за хороших перспектив производства в Бразилии, а также снижения цен на этанол и влияния колебаний валютных курсов.

Напомним, базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос в марте на 12,6%, достигнув исторического максимума. Индекс цен на продовольствие ФАО составил 159,3 пунктов, что на 33,6% выше, чем в марте 2021 года.

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