Мировые цены на золото и серебро приближаются к 36-летнему рекорду, - Bloomberg

По данным экспертов, в этом году цена на золото выросла более чем на 60%, а цены на серебро выросли более чем вдвое, причем ценник на оба металла находятся на пути к самым высоким годовым показателям с 1979 года.

Стремительный рост был подкреплен увеличением покупок центральными банками и уходом инвесторов от суверенных облигаций и валют. Цена на слитки колебалась около 4270 долларов за унцию после роста на 1,2% в четверг.

"Рост цен на золото, как ожидается, продолжится в 2026 году, поскольку солидный спрос со стороны центральных банков в сочетании со смягченной политикой и постоянной геополитической напряженностью, обеспечивают прочную поддержку макроэкономической ситуации", - сказал Хэбэ Чен, старший рыночный аналитик Vantage Markets в Мельбурне.

По данным Всемирного золотого совета, объемы активов в биржевых фондах, обеспеченных золотом, росли каждый месяц в этом году, кроме мая.

Между тем, цена на серебро укрепилась в последние недели благодаря росту спроса, а также напряженности в основных торговых центрах. В четверг этот металл достиг рекордной отметки в 64,3120 доллара за унцию. Платина на мировых биржах также несколько снизилась, тогда как палладий вырос.