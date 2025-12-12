RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Мировые цены на золото и серебро приближаются к 36-летнему рекорду, - Bloomberg

Фото: мировые цены на золото и серебро приближаются к рекорду (flickr.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Константин Широкун

Мировые цены на золото стабилизировалось после трех дней роста, который был поддержанным перспективой дальнейшего смягчения монетарной политики в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным экспертов, в этом году цена на золото выросла более чем на 60%, а цены на серебро выросли более чем вдвое, причем ценник на оба металла находятся на пути к самым высоким годовым показателям с 1979 года.

Стремительный рост был подкреплен увеличением покупок центральными банками и уходом инвесторов от суверенных облигаций и валют. Цена на слитки колебалась около 4270 долларов за унцию после роста на 1,2% в четверг.

"Рост цен на золото, как ожидается, продолжится в 2026 году, поскольку солидный спрос со стороны центральных банков в сочетании со смягченной политикой и постоянной геополитической напряженностью, обеспечивают прочную поддержку макроэкономической ситуации", - сказал Хэбэ Чен, старший рыночный аналитик Vantage Markets в Мельбурне.

По данным Всемирного золотого совета, объемы активов в биржевых фондах, обеспеченных золотом, росли каждый месяц в этом году, кроме мая.

Между тем, цена на серебро укрепилась в последние недели благодаря росту спроса, а также напряженности в основных торговых центрах. В четверг этот металл достиг рекордной отметки в 64,3120 доллара за унцию. Платина на мировых биржах также несколько снизилась, тогда как палладий вырос.

 

Ранее сообщалось, что мировые цены на золото достигли шестинедельного максимума, а цены на серебро достигли своего рекордного максимума на фоне ожидания снижения процентной ставки в США.

Кстати, Россия начала массово распродавать свои золотые резервы, чтобы латать бюджет и поддерживать рубль, что свидетельствует о быстром истощении ее стратегических запасов.

Читайте РБК-Украина в Google News