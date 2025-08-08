Мировые цены на продукты бьют рекорды: что происходит с подсолнечным маслом и мясом

Индекс цен на продукты FAO в июле 2025 года составил 130,1 пункта, что на 1,6% выше, чем в июне.



По сравнению с июлем 2024 года индекс вырос на 7,6%, однако остается на 18,8% ниже своего пика, достигнутого в марте 2022 года после вторжения России в Украину.

Растительные масла обновили трехлетний максимум

Индекс цен на растительные масла вырос до 166,8 пункта - плюс 7,1% за месяц и максимум с 2022 года. Рост обеспечили подорожание пальмового, соевого и подсолнечного масел. Пальмовое масло дорожает второй месяц подряд на фоне высокого мирового спроса и выгодной цены по сравнению с другими маслами.

Подсолнечное масло также выросло в цене из-за сезонного сокращения предложения в Черноморском регионе.

Молочная продукция теряет в цене, кроме сыра

Индекс цен на молочные продукты в июле составил 155,3 пункта - снижение на 0,1% за месяц, но рост на 21,5% в годовом сравнении. Это первое месячное снижение с апреля 2024 года. Цены на масло и сухое молоко упали, но рост цен на сыр частично компенсировал общее падение.

Цены на сливочное масло снизились на 1,1%. При этом в ЕС цены удерживаются на высоком уровне из-за ограниченного предложения сливок и сильного спроса. В то же время цены на сыр растут благодаря устойчивому спросу в Азии и странах Ближнего Востока.

Мясо дорожает: установлен новый рекорд

Индекс цен на мясо в июле составил 127,3 пункта - рост на 1,2% за месяц и на 6% по сравнению с прошлым годом. Это новый рекордный показатель.

Цены на говядину достигли исторического максимума, чему способствовал высокий спрос со стороны Китая и США. Птица немного подорожала. Цены на свинину, напротив, упали из-за избытка предложения в ЕС и слабого внешнего спроса.

Сахар продолжает дешеветь

Индекс цен на сахар в июле составил 103,3 пункта - снижение на 0,2% за месяц и на 13,5% по сравнению с июлем прошлого года. Это уже пятый месяц подряд снижения. Причиной стали ожидания роста производства сахара в Индии и Таиланде, а также благоприятные погодные условия в южных регионах Бразилии.

Однако признаки восстановления мирового спроса на импорт сахара сдержали дальнейшее падение цен.

Зерновые дешевеют, кроме ячменя и кукурузы

Индекс цен на зерновые составил 106,5 пункта - снижение на 0,8% за месяц и на 3,8% в годовом выражении. Мировые цены на ячмень и кукурузу выросли, тогда как на пшеницу и сорго упали.

Поступление зимней пшеницы из северного полушария давит на цены, но слабые урожаи яровой пшеницы в Северной Америке и низкие объемы продаж со стороны фермеров в Европе и Черноморском регионе ограничили падение.

Цены на кукурузу также поддерживались слабыми продажами фермеров и засушливыми условиями в Восточной Европе и Украине. Кроме того, экспортные ограничения в Аргентине и рост внутреннего спроса в Бразилии ограничили предложение.