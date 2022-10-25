Мир переживает первый по-настоящему глобальный энергетический кризис, - МЭА

Проблемы на рынках сжиженного природного газа (СПГ) во всем мире и сокращение поставок крупными производителями нефти поставили мир в эпицентр "первого по-настоящему глобального энергетического кризиса", заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки является "рискованным", поскольку МЭА считает, что рост спроса в этом году составит около 2 млн баррелей в сутки.

"Это особенно рискованно, поскольку несколько экономик по всему миру находятся на грани рецессии, если мы говорим о глобальной рецессии… Я считаю это решение действительно неудачным", - сказал он.

Стремительный рост мировых цен на ряд источников энергии, включая нефть, природный газ и уголь, ударяет по потребителям, в то время как они уже имеют дело с ростом цен на продукты питания и услуги. Высокие цены и возможность нормирования потенциально опасны для европейских потребителей, готовящихся к зиме в Северном полушарии.

По словам Бироля, Европа может пережить эту зиму, если погода останется мягкой.

"Если у нас не будет экстремально холодной и долгой зимы, если не будет никаких сюрпризов в плане того, что мы видели, например, взрыва газопровода "Северный поток", Европа должна пережить эту зиму с некоторыми экономическими и социальными трудностями", — добавил он.

Ожидается, что потребление нефти вырастет на 1,7 млн баррелей в сутки в 2023 году, поэтому миру по-прежнему будет нужна российская нефть для удовлетворения спроса, сказал Бироль.

Страны G7 предложили механизм, который позволил бы развивающимся странам покупать российскую нефть, но по более низким ценам, чтобы ограничить доходы Москвы после начала войны против Украине.

Бироль сказал, что в схеме еще много деталей, которые нужно сгладить, и она потребует участия крупных стран-импортеров нефти.

На прошлой неделе представитель министерства финансов США сообщил, что от 80% до 90% российской нефти будет по-прежнему выходить за рамки механизма ограничения цен, если Москва попытается обойти его.

"Я думаю, что это хорошо, потому что пока миру все еще нужна российская нефть для поступления на рынок. 80%-90% - это хороший и обнадеживающий уровень для удовлетворения спроса", - сказал Бироль.

Он добавил, что несмотря на то, что по-прежнему существует огромный объем стратегических запасов нефти, которые могут быть задействованы во время перебоев с поставками, еще один выпуск в настоящее время не стоит на повестке дня.

По словам Бироля, многие страны Европы и других регионов ускоряют установку возобновляемых мощностей, сокращая процессы выдачи разрешений и лицензий для замены российского газа.