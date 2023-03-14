ОПЕК повысила прогноз спроса нефть в Китае и снизила для США и ЕС

ОПЕК повысила свой прогноз роста спроса на нефть в Китае в 2023 году из-за ослабления ограничений в связи с COVID-19, сохранив глобальный показатель без изменений, сославшись на потенциальные риски снижения мирового роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,32 млн баррелей в сутки, или на 2,3%, говорится в ежемесячном отчете Организации стран-экспортеров нефти. Цифры не изменились по сравнению с прогнозом прошлого месяца.

В то время как более быстрый спрос в Китае может поддержать рынок нефти, цены на нефть на этой неделе упали, так как крах Silicon Valley Bank вызвал опасения по поводу нового финансового кризиса. ОПЕК отметила потенциальные риски снижения мировой экономики из-за повышения процентных ставок.

"Открытие Китая после отмены строгой политики нулевого уровня COVID-19 придаст значительный импульс глобальному экономическому росту", - говорится в отчете ОПЕК.

В то же время, "быстрый рост процентных ставок и уровня мирового долга может вызвать значительные негативные побочные эффекты и негативно повлиять на динамику глобального роста".

ОПЕК ожидает, что спрос на нефть в Китае вырастет на 710 тысяч баррелей в сутки в 2023 году по сравнению с прошлогодним прогнозом в 590 тысяч баррелей в сутки и сокращением в 2022 году.

Глобальный итог остался стабильным из-за пересмотра в сторону понижения в других странах, включая Соединенные Штаты и Европу.

ОПЕК с осторожностью относится к экономическим перспективам, оставив свой прогноз глобального роста на 2023 год на уровне 2,6%. В отчете говорится, что Федеральная резервная система США успешно справляется с замедлением инфляции.