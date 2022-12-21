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Нефть дорожает: что повлияло на мировые цены

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Токио, Среда 21 декабря 2022 08:30
Нефть дорожает: что повлияло на мировые цены Фото: нефть марки Brent  подорожала до 80 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в среду, 21 декабря, немного выросли. Более значительное, чем ожидалось, снижение запасов сырой нефти в США компенсировало опасения по поводу роста числа случаев заболевания COVID-19 в крупнейшем импортере нефти Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,1% до 80,06 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,1% до 76,27 долларов.

Запасы сырой нефти в США за неделю до 16 декабря сократились примерно на 3,1 млн баррелей, по данным Американского института нефти.

"Большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти стало оптимистичным фактором, поскольку проблемы с дефицитом предложения могут снова ухудшиться на фоне возобновления работы Китая и пополнения США своего стратегического нефтяного резерва", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тэнг.

Между тем министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что члены ОПЕК+ исключают политику из процесса принятия решений, а также из своих оценок и прогнозов. Министр добавил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое подверглось резкой критике, оказалось правильным для поддержания стабильности рынка и отрасли.

Эти комментарии подтолкнули цены на нефть, что говорит о том, что ОПЕК+ может продолжать ограничивать предложение, чтобы поддерживать цены на нефть, добавила Тэнг.

Тем не менее, растущие опасения по поводу всплеска случаев заболевания COVID-19 в Китае, поскольку страна начинает отказываться от своей строгой политики нулевого уровня COVID-19, удерживали цены на нефть от роста.

Подход страны позволил сохранить инфекцию и смертность среди 1,4-миллиардного населения на сравнительно низком уровне, но Всемирная организация здравоохранения в этом году назвала его неустойчивым из-за опасений по поводу его влияния на жизнь граждан и экономику страны.

Импорт сырой нефти в Китай из России вырос в ноябре на 17% по сравнению с годом ранее, так как китайские нефтепереработчики поспешили получить больше грузов в преддверии ограничения цен, введенного странами Большой семерки 5 декабря. Это увеличение сделало Россию крупнейшим поставщиком нефти для Китая, опередив Саудовскую Аравию.

Напомним, цены на нефть 20 декабря выросли на фоне ослабления доллара и плана США по пополнению запасов нефти.

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