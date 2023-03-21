Мировые цены на нефть снижаются из-за продолжающегося банковского кризиса

Цены на нефть упали, во вторник, 21 марта, так как продолжавшиеся более недели банковские потрясения продолжали оказывать давление на уверенность рынка.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подешевели на 1% до 73,08 долларов за баррель в 05:14 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 0,9% до 67,18 долларов за баррель.

На предыдущей сессии и Brent, и WTI упали примерно на 3 доллара за баррель, прежде чем подрожать. Это последовало за тем, что UBS купил Credit Suisse, а центральные банки заявили, что они повысят рыночную ликвидность и поддержат банковскую систему.

"Сейчас цены на нефть в основном зависят от влияния на доверие инвесторов на макроуровне. Если банковский кризис не распространится дальше, рыночные настроения могут стабилизироваться, и у цен на нефть появится шанс восстановиться", - говорят аналитики Haitong Futures.

Одним из факторов влияния будет решение Федеральной резервной системы о том, следует ли и на сколько повышать процентные ставки после завершения двухдневного заседания в среду. С тех пор, как в этом месяце начались банковские проблемы, рыночная оценка наиболее вероятного размера следующего шага ФРС упала с 50 до 25 базисных пунктов.

Между тем официальные лица G7 заявили, что группа вряд ли пойдет на запланированный пересмотр предельного уровня цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Официальные лица сообщили, что Европейская комиссия заявила послам стран ЕС на выходных, что у G7 нет настоятельного желания немедленного пересмотра.

Встреча ОПЕК+, в которую входят крупнейшие страны-экспортеры нефти и союзники, в том числе Россия, назначена на 3 апреля. В октябре группа договорилась о снижении целевого показателя ежедневной добычи нефти на 2 млн баррелей до конца 2023 года.

Экспорт сырой нефти из США в Европу в этом месяце достиг в среднем рекордных 2,1 млн баррелей в день, что было вызвано падением цены на нефть WTI по отношению к Brent и более слабым спросом на нефть со стороны нефтеперерабатывающих заводов США.