Нефть за неделю подешевела более чем на 10% на фоне проблем в банковском секторе

Цены на нефть снова снизились в пятницу, 17 марта, продемонстрировав самое большое падение за несколько месяцев из-за проблемы банковского сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,3%, до 72,97 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 2,4%, до 66,74 доллара.

Цена на нефть марки Brent за неделю упала почти на 12%, что стало самым большим недельным падением с декабря. Фьючерсы на WTI упали на 13%, что стало самым большим падением с апреля прошлого года.

"Фундаментальные факторы не так ужасны, как текущая оценка, но есть опасения, что нефть не так безопасна, как деньги или золото", - сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC в Нью-Йорке.

Цены на нефть последовали за падением фондовых рынков из-за кризиса в банковском секторе и опасений по поводу возможной рецессии.

Фондовые индексы в США снизились во второй половине дня 17 марта,, при этом финансовые акции упали больше всего среди основных секторов S&P 500 после краха Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, а также из-за проблем в Credit Suisse и First Republic Bank.

Цены немного восстановились после мер поддержки со стороны Европейского центрального банка и кредиторов США, но снова упали, когда SVB Financial Group заявила, что подала заявку на реорганизацию.

Давление было вызвано "продолжающимся хрупким состоянием рынка", сказал Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии Saxo Bank.

Аналитики по-прежнему ожидают, что ограниченное мировое предложение поддержит цены на нефть в обозримом будущем.

Члены ОПЕК+ объяснили снижение цен на этой неделе финансовыми факторами, а не дисбалансом спроса и предложения, добавив, что они ожидают стабилизации рынка.

Падение WTI на этой неделе до уровня менее 70 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года может побудить правительство США начать пополнение своего стратегического нефтяного резерва, что повысит спрос.

Аналитики ожидают, что восстановление спроса в Китае добавит ценовой поддержки, при этом экспорт сырой нефти из США в Китай в марте достигнет самого высокого уровня почти за два с половиной года.

Саудовская Аравия и Россия на встрече в четверг подтвердили свою приверженность решению ОПЕК+ в октябре прошлого года сократить добычу на 2 млн баррелей в день до конца 2023 года. Мониторинговая группа ОПЕК+ должна собраться 3 апреля.