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Мировые цены на нефть продолжают снижаться после обвала на прошлой неделе

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Токио, Понедельник 26 сентября 2022 08:48
Мировые цены на нефть продолжают снижаться после обвала на прошлой неделе Фото: цены на нефть снижаются 23 сентября на опасениях рецессии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снижаются в понедельник, 26 сентября, из-за опасений снижения спроса на топливо из-за ожидаемой глобальной рецессии, вызванной ростом мировых процентных ставок. Кроме того, что растущий доллар США ограничивает возможности недолларовых потребителей покупать нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре подешевели на 0,63%, до 85,61 долларов. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре упали на 0,61%, до 78,26 долларов. Оба контракта упали примерно на 5% в пятницу до самого низкого уровня с января.

Индекс доллара, который измеряет доллар США по отношению к корзине основных валют, в понедельник поднялся до 20-летнего максимума. Более сильный доллар США сокращает спрос на нефть, номинированную в долларах, поскольку покупатели, использующие другие валюты, должны тратить больше на покупку сырой нефти.

Центральные банки во многих странах-потребителях нефти, в том числе в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе сырой нефти, повысили процентные ставки для борьбы с растущей инфляцией, что вызвало опасения, что ужесточение может вызвать экономический спад.

"На фоне ужесточения глобальной денежно-кредитной политики ключевыми центральными банками для сдерживания повышенной инфляции и великолепного роста доллара США до максимума более чем за 20 лет вызвали опасения по поводу замедления экономического роста и действуют как основной встречный ветер для нефти цен", - сказал Сугандха Сачдева, вице-президент по исследованиям товаров в Religare Broking.

Сачдева ожидает, что цены на нефть WTI могут найти нижний предел на уровне 75 долларов за баррель, в то время как для Brent 80 долларов будут выступать в качестве подушки безопасности.

Главный исполнительный директор энерготрейдера Vitol Рассел Харди заявил на нефтяной конференции в Сингапуре, что более 1 млн баррелей в сутки американской нефти пойдет в Европу, чтобы восполнить пробел в российских поставках.

Глава колумбийской государственной энергетической компании Ecopetrol заявил на той же конференции, что она продает больше нефти в Европу, замещая поставки из России.

Напомним, страны-члены ЕС хотят в течение нескольких недель достичь ограничения цен на российскую нефть после ядерных угроз президента РФ Владимира Путина.

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