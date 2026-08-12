Мировые поставки под угрозой: землетрясение парализовало экспорт кофе из Колумбии

Экспорт кофе из Колумбии практически остановился из-за разрушительного землетрясения. Он повредил инфраструктуру главного порта страны и повлек за собой перекрытие ключевых автомагистралей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Главный порт Колумбии по экспорту кофе - Буэнавентура - оказался практически отрезанным от транспортного сообщения из-за многочисленных завалов и разрушений дорог на пути к тихоокеанскому побережью.

"В настоящее время операции с кофе приостановлены. Возможно, будут происходить отдельные, но на данный момент экспорт кофе остановлен. Пока нет конкретной официальной информации о том, когда дорога будет полностью открыта", - заявил глава отраслевой ассоциации колумбийских экспортеров кофе (Asoexport) Густаво Гомес.

Альтернативные порты страны в Картахене и Санта-Марте на карибском побережье работают без серьезных сбоев. Однако быстро перенаправить туда логистические потоки невозможно из-за острой нехватки грузового транспорта.

Проблемы в производственных регионах

Ситуацию усложняет то, что именно сейчас активный сбор урожая продолжается в южных департаментах (Каука, Нариньо, Валье-дель-Каука и Уила), традиционно экспортирующих продукцию именно через Буэнавентуру.

Кроме того, большинство перерабатывающих и транспортных предприятий расположены рядом с эпицентром землетрясения.

"Пока не поступало сообщений о серьезных структурных повреждениях производственных мощностей, однако на работу влияют отключение электроэнергии, проблемы со связью и личные последствия для работников, в частности, для тех, кто потерял свои дома", - отметил Гомес.

Влияние на мировой рынок кофе

Колумбия является третьим по величине производителем кофе в мире (уступая только Бразилии и Вьетнаму) и обеспечивает около 7% мирового объема. Также страна занимает второе место в мире по поставке высококачественных сортов.

В 2025 году объем производимого в стране кофе достиг 13,4 млн мешков (по 60 кг каждый). Ежемесячно Колумбия отправляет на экспорт около 1 млн мешков.

Поэтому каждый день простоя логистики приводит к значительным задержкам мировых поставок, а накопление запасов будет создавать очереди на отгрузку даже после возобновления движения.