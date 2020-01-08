Світоліна не заявилася на турнір, в якому двічі перемагала

Перша ракетка України Еліна Світоліна відмовилася від участі в турнір WTA в Дубаї, де двічі здобувала перемогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Btu.org.ua.

За даними видання, п'ята ракетка планети не заявилася на турнір WTA, який проходитиме у Дубаї з 17 по 22 лютого 2020 року. Поки не відомо, які саме причини змусили українську спортсменку відмовитися від участі.

Світоліна двічі перемагала в турнірі WTA в Дубаї - у 2017 та 2018 роках. Також вона двічі доходила до півфіналу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна поліпшила позицію у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) перед початком сезону. Українка піднялася на одну сходинку, випередивши Бьянку Андрееску.

Також РБК-Україна писало, що цього сезону Світоліна свій перший поєдинок зіграє 6 січня в Брісбені (Австралія). В 1/16 фіналу українській тенісистці буде протистояти Даніель Роуз Коллінз. Далі українка виступить в Мельбурні на Australian Open-2020 (20 січня - 2 лютого).

Крім того, Світоліна вперше у своїй кар'єрі виступить на турнірі в Мексиці. Українка візьме участь в Abierto GNP Seguros, який пройде з 2 по 8 березня 2020 року в Монтерреї.