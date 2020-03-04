Світоліна подолала перше коло турніру WTA в Монтерреї

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка продовжить виступ в одиночному розряді

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого раунду турніру в Монтерреї (Мексика). Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Перша сіяна турніру в 1/16 фіналу турніру обіграла у двох сетах Данку Ковиничі (88 ракетка світу) з Чорногорії з рахунком 6:3, 6:2. Тенісистки провели на корті одну годину. Раніше суперниці грали між собою двічі. Обидва рази перемагала українка.

У другому колі суперницею Еліни, що займає сьоме місце в рейтингу, стане білоруска Ольга Говорцова (WTA 142), яка пройшла в основну сітку через кваліфікацію.

Світоліна також бере участь у парному розряді турніру в Монтерреї. Раніше вона разом з британкою Йоханою Контою пробилась у чвертьфінал.