ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світоліна подолала перше коло турніру WTA в Монтерреї

Новини » Спорт     04.03.2020 - 10:19
Світоліна подолала перше коло турніру WTA в Монтерреї
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка продовжить виступ в одиночному розряді

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого раунду турніру в Монтерреї (Мексика). Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Перша сіяна турніру в 1/16 фіналу турніру обіграла у двох сетах Данку Ковиничі (88 ракетка світу) з Чорногорії з рахунком 6:3, 6:2. Тенісистки провели на корті одну годину. Раніше суперниці грали між собою двічі. Обидва рази перемагала українка.

У другому колі суперницею Еліни, що займає сьоме місце в рейтингу, стане білоруска Ольга Говорцова (WTA 142), яка пройшла в основну сітку через кваліфікацію.

Світоліна також бере участь у парному розряді турніру в Монтерреї. Раніше вона разом з британкою Йоханою Контою пробилась у чвертьфінал.

Три тенісні турніри в Південній Кореї перенесені через коронавірус Світоліна вибула з боротьби на турнірі WTA в Катарі
Новини України ТеннисЭлина СвитолинаМексикасоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся