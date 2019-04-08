Світоліна посідає шосте місце в рейтингу WTA

Козлова піднімається на сім позицій
Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на шосте місце в оновленому рейтингу WTA від 8 квітня. Про це повідомляється на сайті організації.
Наша тенісистка обійшла Кікі Бертенс, не захистив титул в Чарлстоні.
Друга і третя ракетки України Леся Цуренко і Даяна Ястремська зберегли свої позиції, а ось Катерина Козлова, яка на турнірі в Чарльстоні пройшла кваліфікацію і вийшла до другого кола в основі, поліпшила свій результат на сім рядків.
Рейтинг WTA. 8 квітня
1 (1) Наомі Осака (Японія) - 5967
2 (2) Сімона Халеп (Румунія) - 5782
3 (3) Петра Квітова (Чехія) - 5645
4 (4) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5580
5 (5) Анжелік Кербер (Німеччина) - 5220
6 (7) Еліна Світоліна (Україна) - 5020
7 (6) Кікі Бертенс (Нідерланди) - 4640
8 (8) Слоун Стівенс (США) - 4386
9 (9) Ешлі Барті (Австралія) - 4275
10 (10) Аріна Соболенко (Білорусь) - 3595
...
26 (26) Леся Цуренко (Україна) - 1 767
37 (37) Даяна Ястремська (Україна) - 1700
92 (99) Катерина Козлова (Україна) - 677
Нагадаємо, Світоліна стала сьомою в списку світової тенісної кваліфікації, не захистивши очки на турнірі серії Premier Mandatory в Майамі.